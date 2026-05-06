每桶折33.4美元！ 伊拉克跳樓賣油 僅限經荷姆茲載運

3月初，一艘意圖通行荷姆茲海峽的油輪遭伊朗攻擊。（歐新社）

首次上稿 05-05 23:06

更新時間 05-06 06:29

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博5日報導，伊拉克向本月裝船的原油買家提供大幅折扣，但油輪必須穿越荷姆茲海峽，深入波斯灣裝載原油。

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報導說，根據伊拉克國有石油經銷機構SOMO的通知書，這個石油輸出國組織（OPEC）針對其旗艦油品巴士拉中質原油（Basrah Medium）提供官方售價最高每桶33.40美元折扣。該文件公佈日期為本月3日，並列出本月不同時段的定價區間。

自2月底戰爭爆發以來，荷姆茲海峽基本上已無法通行。4日美國與伊朗的衝突加劇，使已持續4週的停火岌岌可危。在衝突發生之初，伊拉克是該區域第一批減產的產油國，然而隨著行駛波灣的出口中斷，閒置儲油空間迅速被填滿。

根據彭博彙編的船舶追蹤數據顯示，4月間僅有兩艘油輪在伊拉克南部的巴士拉港口裝載原油，船數從3月的12艘銳減，因為空船無法穿越荷姆茲進入波斯灣。通常該港口每月有多達80艘油輪裝載原油。伊拉克仍透過油管，經土耳其出口原油，但出口量遠不及航運水準。

根據SOMO的通知書，如果買方接受5月交易條款，「『不可抗力』（force majeure）將不適用此報價優惠，因為這是在各方已知的現有特殊狀況下提供的」。5月1日至10日裝載的巴士拉中質原油每桶可獲得33.40美元折扣，10日以後至31日，折扣將降至26美元，而巴士拉重質（Basrah Heavy）原油每桶報價低於30美元。

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