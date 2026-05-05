中國太陽能行業「內捲」慘烈 多家龍頭企業連10季虧損

中國太陽能產業發起「反內捲」行動已持續近1年，但未見效果。今年第1季太陽能產業在上游價格下跌，終端需求低迷的情況下，包括隆基、通威、TCL中環等龍頭企業已連續10季虧損。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國太陽能產業發起「反內捲」行動已持續近1年，但仍未見效果。今年第1季太陽能產業在上游價格下跌，終端需求低迷的情況下，包括隆基、通威、TCL中環等龍頭企業已經連續10季虧損。

中媒《第一財經》報導，中國太陽能產業22家上市企業第1季合計營收958.56億元人民幣（下同，新台幣4437.1億元），較去年第1季1085.16億元（新台幣5023.1億元），年減11.67%，合計虧損105.54億元（新台幣488.5億元）。

請繼續往下閱讀...

其中，隆基綠能第1季營收111.92億元，年減18.03%，創2020年第1季以來單季最低紀錄；通威股份第1季營收年減23.9%，單季營收也創下近5年新低。有5家企業第1季虧逾10億元（新台幣46.3億元），分別是通威股份、隆基綠能、TCL中環、晶科能源、晶澳科技。而截至今年第1季底，通威股份、隆基綠能、TCL中環等龍頭企業已連續10季淨虧損。

從太陽能產業矽料、矽片、電池、組件等4大核心來看，今年第1季業績呈「規模收縮、利潤續虧」特徵，經營基本面仍面臨較大挑戰，尤其矽料、矽片價格大幅下降、終端市場需求萎縮，導致企業收入下滑、毛利率承壓。

報導指出，太陽能產業「反內捲」行動仍在持續中，包括政策介入、行業自律減產等部分，這些行動對於整體產業供需改善情況尚待觀察，目前整體產業狀況為「業績承壓、盈利品質持續弱化」。

中國光伏（太陽能）行業協會從2024年下半年起推動行業聯合減產與自律呼籲，試圖調整供需關係。中國政府也持續關注太陽能產業低價惡性競爭問題，要求淘汰低效落後產能、防止價格戰扭曲市場等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法