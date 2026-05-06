環球晶：復甦速度超過預期 今年營運逐季成長

環球晶董事長徐秀蘭（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體矽晶圓廠環球晶（6488）第一季毛利率20.8%，稅後淨利18.96億元，稅後每股盈餘3.97元，為近三季新低；董事長徐秀蘭於法說會中表示，近期市場復甦速度超過預期，需求來自AI之外，非AI應用也呈現改善，目前除了12吋先進製程稼動率維持滿載，中小尺寸晶圓稼動率也明顯提升，但依終端市場應用類別不同，呈現不均衡的向上復甦態勢，環球晶預期今年營運將逐季往上，全年營運可望超越去年。

環球晶第一季營收139.85億元、季減3.6%；毛利率20.8%、季減4.9個百分點；稅後淨利18.96億元、季減14%，稅後每股盈餘3.97元，為近三季新低。

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環球晶表示，受惠AI與高效能運算需求成長，環球晶感受到全球半導體市場近幾季呈現全面回溫趨勢，並有望帶動上游晶圓出貨逐步改善，但依終端市場應用類別不同，呈現不均衡的向上復甦態勢。公司第一季營運受季節性與極端天候短期影響波動，隨干擾消退，各廠區已回歸正常出貨，在量產爬坡影響下，短期仍承壓，惟隨全球擴產逐步到位，資本支出進入收斂，營運重心已轉向加速驗證與產能提升。

環球晶指出，目前客戶端觀察到多項正向訊號，顯示需求改善更為顯著；稼動率方面，除新建產線仍處於爬坡階段，全球據點12吋稼動率維持滿載，中小尺寸晶圓稼動率也明顯提升，其中，8吋受電源管理與類比等應用需求回溫支撐維持高檔，並逐步帶動6吋需求回升，推動整體產能利用率與出貨動能持續向上翻揚。

環球晶表示，公司持續推進全球擴產與在地化布局，各主要廠區加速送樣與驗證並陸續收穫成果。日本宇都宮廠擴廠完成，已迅速轉為獲利並帶動毛利改善與正向現金流；義大利廠擴產設備安裝接近全數完成，新產線通過IATF 16949認證，顯示相關製程與品質管理已符合車用供應鏈的嚴格要求，有助於加速客戶驗證與量產導入，營運動能持續升溫。

環球晶美國德州新廠持續設備安裝與產線建置，並已取得一線客戶認證啟動產能提升；密蘇里州廠12吋SOI新設備陸續完成生產驗證，部分射頻與矽光子產品已於2026年第一季開始量產。

在政府補助方面，環球晶美國子公司（以GlobalWafers America為主）除了先前已取得《CHIPS Act》補助之外，近期進一步取得先進製造投資稅額抵免（AMIC）及其他政府補助，今年第一季已收金額約3.178億美元，對公司在美國的長期投資與資本配置具重要財務意義。

義大利廠方面，環球晶目前所取得的政府補助，第一筆款項已完成核准，並已於今年3月實際收到近3千萬歐元相關補助，後續階段補助申請亦將按時程依序進行，有助於支持公司長期製造布局與營運穩定。

同時，公司持續優化資產負債結構，負債水位已自之前高峰下降、銀行借款亦進一步降低，未來隨著市場復甦帶動營收與現金流成長，將進一步強化財務體質。

隨著先進封裝技術及高效率、高頻應用推動新材料需求，環球晶持續布局高價值應用產品。在產品組合方面，受惠於強勁客戶需求與明朗訂單能見度，SOI產線儘管仍處於擴產初期，已展現正毛利，成為集團多項布局中率先顯現成果的亮點之一。

在化合物半導體方面，環球晶12吋SiC已完成研發並進入關鍵客戶驗證，2026年將以驗證與小量供貨為主，後續將依客戶認證進度逐步放量，其應用有望延伸至散熱、先進封裝與特定光學領域；GaN則聚焦高效能電源市場，涵蓋資料中心、充電基礎設施與智慧裝置，產能維持滿載，已完成約30%擴產並持續推進約20%新增產能，支應未來營運動能。

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