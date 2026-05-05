三星2奈米瓜分台積電訂單？外媒曝「高通前車之鑑」

人工智慧蓬勃發展導致台積電不得不努力提升產能以滿足客戶的3奈米晶片訂單需求，這也為三星帶來巨大發展機會。（資料照，本報合成圖）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧蓬勃發展導致台積電不得不努力提升產能以滿足客戶3奈米晶片訂單需求，這也為三星帶來巨大發展機會。然而，儘管三星已透過其位於美國泰勒工廠，在美國成功引進2奈米GAA技術，但能否以穩定的良率實現更大批量生產仍遭質疑。

科技媒體wccftech報導，儘管有傳言稱三星有望成為台積電的可行替代方案，但像特斯拉和高通這樣的公司之所以考慮採用雙供應商策略，僅僅是因為它們現在有了擁有尖端技術的代工廠作為備選方案。然而，這並不能保證三星一定能獲得晶片訂單，客戶仍然面臨一些挑戰。

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隨著晶片製造流程日益複雜，其價格也水漲船高，迫使特斯拉和高通等客戶尋求替代方案。目前，三星是唯一能夠提供與台積電類似技術的廠商。可惜的是，高通曾嘗試採用「雙供應商」策略，但未能成功，因為三星2奈米GAA製程的良率目前僅為60%，比高通的理想基準低10%。

儘管特斯拉已成功完成AI5晶片的流片，但這家電動車製造商仍依賴台積電進行大量生產。 DigiTimes報告稱，三星主要作為特定AI5版本的備用供應商。對三星而言，特斯拉的決定既是機會也是殘酷的現實，因為DigiTimes指出，在大規模生產先進製程時，如果良率持續偏低，將會面臨許多問題。

然而，特斯拉似乎比高通更有膽量，因為它選擇一家不穩定的代工廠，這不僅可能造成供應鏈問題，還可能威脅到整個產品路線圖。幸運的是，三星擁有2奈米GAA工藝，還是帶來了另一個機會。

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