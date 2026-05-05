「好野人」財富傳承 金管會擬開放「連續受益人信託」不再重複課稅

「好野人」財富傳承，金管會表示擬開放「連續受益人信託」，不再重複課稅。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕「好野人」（台灣富豪）家族財富傳承，「百年信託」有譜！金管會今天（5日）表示，為打造具臺灣特色的「亞洲資產管理中心」，行政院跨部會協商對信託存續期間，及課稅原則獲致共識，擬開放「連續受益人信託」，存續期間在100年內，不再重複課稅、不會被課徵贈與稅或遺產稅，讓台灣富豪錢留台灣，使得高資產家族得以實現「百年信託」。

銀行局副局長王允中表示，「連續受益人信託」是一種能使家族資產、得以隨家族世代更迭，而持續運作的信託制度，為國外家族信託常見作法。

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他指出，近年因政府積極推動「亞洲資產管理中心」政策，在相關部會積極聯繫溝通下，法務部於2023年作成函釋，確認在現行信託法律體系，約定明確信託存續期間且受益人可得確定之前提下，得於信託契約中為連續受益人的安排，且得以後代子孫為後順位受益人，並約定受益人取得及喪失受益權的條件。

金管會表示，未來將以委託人將信託財產移轉予受託人之時點，作為課徵贈與稅之基礎，並於該時完成一次性課稅。信託存續期間內，如受益人依契約所定條件發生變動，則不再重複課徵贈與稅或遺產稅，以避免重複課稅情形，並提升制度合理性與可預測性

王允中說明，過去「連續受益人信託」架構下，信託財產每繼承一次、變換一次受益人，就要課一次贈與稅與遺產稅，但在行政院政務委員葉俊顯於日前邀集財政部、法務部及金管員會召開跨部會研商會議後，已就「連續受益人信託」的存續期間可長達100年所涉及的課稅原則，已獲致共識，包括：不重複課稅等。

未來只要符合條件，高資產家族可透過「連續受益人信託」，把資產一路安排給後代，最長可延續100年，而且，後代依契約承接受益權時，等於替家族財富傳承之路。

根據統計，目前國內可辦理信託業務的機構約55家，涵蓋銀行、證券商及外銀分行等。對此，王允中表示，但過去因課稅規範不明確，連續受益人信託在實務上推動有限；隨著本次課稅原則明確化，各界普遍持正面態度，預期將帶動家族信託與資產傳承規劃之需求升溫。

金管會表示，本次跨部會共識係以信託契約存續期間「不超過100年」，為適用上述課稅原則之條件。金管會說明，市場上所稱「百年信託」，係對長期資產傳承規劃之通稱，並非指法律上保證免稅期間為100年；考量稅制公平性及制度穩定性，相關機關協調後，先以100年作為制度設計之期間上限。

至於信託契約如超過100年，或於期間屆滿後續行安排之課稅處理方式，仍有待財政部後續發布相關函釋予以明確規範。

王允中強調，完善的信託制度環境是建構「留財、引資」的重要基礎之一，本次協商充分展現政府，秉持「為老問題找新方法，為新問題找好方法」的態度，積極釐清家族信託相關疑義，實現「百年信託」的願景以接軌國際，期能提供高資產家族更安心的財富管理環境，打造具臺灣特色的「亞洲資產管理中心」。

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