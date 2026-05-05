中國輸歐油電車2年增1443％ 歐盟擬祭新貿易武器反制

歐盟擬祭新貿易武器，反制中國的產能過剩。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕南華早報5日報導，布魯塞爾正爭取歐盟產業團體支持一項反制中國產能過剩的貿易武器。該新工具目前受到嚴格保密，但預計本月底提交給歐盟執委會主席馮德萊恩，隨後27名執委將就中國議題進行辯論。

消息人士說，歐盟已接觸一些商業團體，釐清他們是否將歡迎這樣的工具，以及這樣的工具應具備哪些內含。這些團體的會員正被徵詢意見，不過歐盟執委會提供的相關細節不多。

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歐盟貿易官員長期以來認為，現有的工具不足以因應中國對歐洲產業造成的系統性挑戰。兩名消息來源說，新工具正在制定中，可能今年就實施。

歐盟官員認為，反傾銷與反補貼調查十分零碎且耗時過長。而諸如外國補貼、國際採購以及反脅迫等新工具的適用範圍狹窄，不是偶爾使用，就是根本不動用。

歐盟越來越多企業在中國經濟政策的衝擊下苦苦掙扎。他們指出，中國猖狂的出口機器、激進的競爭力以及人民幣的貶值，都是他們承受的主要壓力。

其他因素加劇相關壓力，比如伊朗戰爭導致的能源價格飆漲，中國出口管制造成關鍵礦產取得不穩定。再者，歐盟還須面臨美國的關稅，美國總統川普近日表示，歐洲汽車關稅將從15％調升至25％。

該工具可能在6月中旬的歐洲理事會會議上，提交給歐盟27個成員國領導人。

歐中關係知名分析師巴金（Noah Barkin）指出，新工具可能與廣泛使用的保護機制同時實施。

依據世界貿易組織（WTO）規則，當進口激增可能對本地產業造成嚴重傷害或威脅時，可允許實施臨時進口限制，比如關稅或配額。

巴金說，考慮採取保障措施的產業包括化學品、工具機與油電混合汽車，自2024年10月，歐盟對電動車課徵關稅以來，中國油電混合車的進口激增。

今年前3月，中國出口至歐盟的油電混合汽車年增186％，與兩年前相較，增幅達1443%，十分驚人。

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