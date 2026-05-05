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矽格第1季每股獲利2.1元 今年資本支出上修近5成

2026/05/05 20:39

矽格董事長黃興陽。（記者洪友芳攝矽格董事長黃興陽。（記者洪友芳攝

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測廠矽格（6257）今（5）日召開董事會，通過2026年第一季財報，合併營收達52.94億、年增近13% ，稅後淨利10.06億元，年增近33%，稅後每股盈餘2.1元，創同期新高。因應客戶需求，董事會並通過上修2026年度資本支出，由59億元提高至88億元，增加幅度達49.15%，將增加先進製程測試設備的採購。

矽格表示，受惠先進製程產品比重增加，營收持續上揚，2026年第一季營運呈現淡季不淡的態勢。AI、ASIC、光通訊晶片、高速運算晶片（HPC）等特定客戶產能持續放大，公司配合營運需求，董事會通過提高2026年度資本支出，資本支出金額由59億提高至88億元，擬增加先進製程測試設備採購。

矽格表示，新購買的湖口二廠預計下半年加入生產，竹東中興三廠高科技廠房建置也已完成上樑儀式，整體進度超前。面對AI相關的半導體浪潮，矽格將積極推進布局，隨著設備陸續到位，將有效滿足客戶長期成長需求。

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