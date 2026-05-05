統一超收購Lopia在台業務 中華信評：對營運地位影響有限

統一企業旗下主要子公司統一超商（2912）於4月30日正式宣布，將斥資約新台幣20.5億元，取得日系超市「Lopia」（LOPIA Co., Ltd.）台灣超市業務51%股權，以及食品加工業務49%股權。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕統一企業持續擴大零售版圖，繼併購台灣家樂福後，旗下主要子公司統一超商（2912）於4月30日正式宣布，將斥資約新台幣20.5億元，取得日系超市「Lopia」（LOPIA Co., Ltd.）台灣超市業務51%股權，以及食品加工業務49%股權。此項交易目前尚待公平交易委員會審核批准，預計最快將在2026年年底前完成交割。

針對這起投資案，中華信評今發布評等快訊，當中指出，由於Lopia目前在台灣僅營運11家門市，預測在完成交易後，統一企業整體的零售業務規模僅會呈現微幅成長，對其市場營運地位不至於產生顯著變動。不過，Lopia以銷售日本生鮮熟食為核心競爭力，其特殊的日系經營風格與產品線，被認為能有效提升統一企業旗下現有品牌如台灣家樂福、Mia C' bon的產品多元性，滿足國內消費者對日系優質生鮮的採買偏好。

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外界關注這筆逾20億元的投資是否會對統一的財務健全度造成負擔。對此，中華信評分析認為，統一企業目前的財務體質依舊穩健，預測該公司在2026年至2027年期間，每年可持續產生新台幣250億元至300億元的可支配現金流入，因此這筆交易案對統一的財務實力不會造成重大的負面衝擊。同時，此舉也符合先前對統一企業將持續透過中小型規模收購來優化產品組合、擴大營運版圖的預期。

不過，統一企業近年在實體通路與線上平台的投資動作頻頻，分析指出，包含此次收購Lopia業務在內，統一仍需要一段較長的時間來進行內部資源整合，才能在各通路間發揮明顯的綜效。根據財務指標預測，統一企業在2026年至2027年的借款對EBITDA比預計將維持在2倍至2.5倍之間，與2025年的2.3倍水準相比，變動幅度不大。

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