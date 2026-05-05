關鍵成品油庫存告急 高盛點名台灣面臨高風險

荷姆茲海峽的航運中斷，使全球成品油庫存告急。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕高盛分析師4日報告說，全球石油庫存並未降至極低水準，不過從原油提煉而成的關鍵成品油（refined products）卻有供應短缺危機，部份亞洲國家的曝險程度較高，該報告點名的國家包括南非、印度、泰國與台灣。

該報告指出，全球石油庫存，包括儲存在陸上與海上的原油及提煉後的產品，目前估計約達101天的需求量，至5月底可能降至98天，儘管仍高於緊急門檻，但此數據掩蓋了特定油品與地區較為嚴重的短缺問題。

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高盛分析師警告，維持飛航與工業供應鏈運作的關鍵燃料可能短缺，該報告說，「隨著易於取得的提煉成品快速降至極低水準，一些地區與成品油的消耗及供應流失速度，令人憂心」。

商業內幕（Business Insider）報導，儘管整體的石油庫存仍維持在關鍵水準之上，但航空燃料、石油腦等化工原料，以及用於生產塑膠與化學品的液化石油氣正出現短缺。

高盛估計，全球商用成品油庫存已降至45天的需求量，低於近期干擾前的約50天。塑膠與工業化學品重要原料的石油腦庫存也大幅下降，包括阿拉伯聯合大公國富查伊拉（Fujairah）的儲存自2月底以來已下降72%，歐洲阿姆斯特丹、鹿特丹、安特衛普的庫存降約37%。

高盛報告說，「我們對成品油的供應量以及各國的原油儲備估計顯示，南非、印度、泰國與台灣面臨成品短缺的風險較高」。該報告也說，即使荷姆茲海峽的航運量不久後開始恢復，交付的正常化恐仍需至少耗費數週之久。

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