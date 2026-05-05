AI推升上市櫃公司營利率12％ 電子零組件業居冠

經濟部指出，2025年上市櫃公司營業利益率12%，較前一年增加2.1個百分點。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕人工智慧（AI）浪潮推升上市櫃公司營收及獲利表現，經濟部指出，去年上市櫃公司營業利益率12%，較前一年增加2.1個百分點，其中，電子零組件業營業利益率29.7%，獲利表現居各業之冠。

經濟部統計處整理台灣證券交易所今年4月1日公布之個體財報，以110年起每年均有公布財報的公司為對象（不含KY股、TDR、銀行、保險、證券、金控等），計有1757家。

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統計處指出，受惠新興科技應用商機蓬勃發展，114年上市櫃公司個體營收淨額27兆1802億元，年增9.5%，營業利益3兆2559億元，年增31.9%，營業利益率升至12%，亦較上年增加2.1個百分點，營收、營業利益、營業利益率持續攀升。

觀察業別，上市櫃公司中製造業者1191家，占整體上市櫃公司67.8%；如果依114年營收規模觀察，則占82.9%。

統計處指出，資訊電子產業是驅動製造業營收成長的主要動能，去114年製造業上市櫃公司營收淨額22兆5341億元，年增10.8%，主因雲端服務業者（CSP）擴增資本支出，各國積極推動AI 基礎建設，帶動伺服器需求擴張，加上我國半導體供應鏈製程具領先優勢，推升資訊電子產業營收大幅成長，其中電腦電子產品及光學製品業10兆9058億元，年增12%、電子零組件業7兆3218億元，年增19.6%，兩者營收淨額合占製造業80.9%，對製造業營收成長貢獻約11.7個百分點。相較之下，傳統產業營收成長動能則相對疲弱。

統計處續指，電子零組件業獲利表現則居各業之冠，114年製造業上市櫃公司營業利益2兆7772億元，年增39.2%，營業利益率12.3%，較上年增加2.5個百分點，其中電子零組件業營業利益2兆1713億元（年增44.7%）及營業利益率29.7%（較上年增加5.2個百分點）均居各業之首；化學材料及肥料業營業利益則由盈轉為虧損64億元，營業利益率降至-0.9%。

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