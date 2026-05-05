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互聯網客戶需求穩定 緯軟Q1獲利創同期新高

2026/05/05 19:28

緯軟第一季每股稅後盈餘（EPS）2.32元。圖為董事長蕭清志。（資料照）緯軟第一季每股稅後盈餘（EPS）2.32元。圖為董事長蕭清志。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕IT服務商緯創軟體（4953）今日公告，受惠於營收規模擴張與營運效率顯著精進，首季營收34億元，季增4.5%、年增28.7%，毛利率14.2%，稅後淨利1.69億元，每股稅後盈餘（EPS）2.32元，獲利創同期新高。

緯軟表示，獲利創高主要歸功於互聯網客戶需求持續放量、加上新客戶的顯著貢獻，帶動相關業務維持雙位數成長，營收佔比進一步提升。公司目前已連續10個月達成單月營收雙位數年增的紀錄，充分彰顯業務擴張已進入穩定的結構性成長期。

展望今年，緯軟表示，公司以「穩健成長、多元並進」為年度主軸，持續深化互聯網重點客戶合作，並積極拓展半導體與AI兩大核心市場。

在業務布局方面，緯軟已於去年收斂新能源車業務，將資源聚焦於半導體、遊戲等具成長潛力之領域，業務貢獻持續提升，多元布局效益穩健展現。

此外，公司同步推進Agentic AI企業級平台研發，持續強化營運效率並提升服務價值。隨著核心業務穩定擴張，預期全年營收與獲利將延續成長趨勢，朝歷史新高邁進。

緯軟今也公告4月營收12.4億元，月增2.2%、年增32.9%，再度刷新單月營收高峰。前4月累計營收為46.4億元、年增29.78%。

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