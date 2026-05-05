中國用「爛招」對付史瓦帝尼 柑橘產國蒙受損失

中國取消對非洲國家的關稅，但僅對史瓦帝尼排除在外。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國取消對非洲國家的關稅，但僅對史瓦帝尼排除在外，原因是史瓦帝尼與台灣建立正式邦交。這個南非東部邊境的一個柑橘生產國，因中國降低非洲進口商品的關稅而蒙受損失。

中國與非洲幾乎所有開展業務關係的國家達成零關稅新協議，涵蓋非洲大陸20個最大的經濟體，包括南非、埃及、奈及利亞、阿爾及利亞和肯亞。此前，中國已取消33個較貧窮的非洲國家的關稅，這意味著非洲54個國家中有53個現在符合免稅出口的條件，唯一被排除在外的國家是史瓦帝尼。

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史瓦帝尼是台灣在非洲的最後一個外交盟友，自1968年以來，雙方一直保持著以相互支持與合作為特徵的牢固關係。這個小國是著名的柑橘生產國，過去也曾向世界市場供應優質葡萄柚。

史瓦帝尼柑橘產業也是南部非洲柑橘種植者協會（Southern African Citrus Growers Association）的合作夥伴。該協會主要由南非控制，但波札那、辛巴威和莫三比克也從聯合技術和研究計畫中受益。

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