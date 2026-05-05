聯發科：連兩天跳空漲停鎖到底 明天再大漲恐被「抓去關」

聯發科股價在法說會後續兩天開盤漲停鎖至終場。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）上週法說會大幅上修今年AI ASIC（客製化晶片）營收目標一倍，展望明年，基於目前已掌握的產能，非常有信心此專案將會擴大到數十億美元的規模，另一個AI加速器ASIC專案目標於明年底前進入量產，獲得法人高度肯定，繼昨日開盤跳空漲停鎖至終場後，今日再以漲停價3155元開出並一路至收盤，近一個月股價飆漲115.36%，根據證交所最新公告，聯發科已連續兩天達到證交所「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第四條第一項第一款發布「公布注意交易資訊」者，若明日聯發科再大漲，最快後天進入分盤處置，將創下大型權值股遭分盤處置的首例。

美系券商預估，聯發科下一代AI ASIC專案的ASP（平均單價）將較目前世代成長數倍，不僅有機會參與I/O晶片，也將參與運算晶片的設計，有助於提升毛利率，並可進一步推升2028年的獲利能力，法人普遍預估，2028年聯發科AI ASIC營收將大幅跳增，超越手機SoC成為公司最大營收來源，明年EPS（每股稅後盈餘）至少100元起跳，聯發科已成功從手機晶片供應商華麗轉型為AI生態圈的重要參與者。

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