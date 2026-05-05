SelectUSA新創競賽 經部：台灣奪1金3銀1銅居全球之首

台灣新創團隊在2026年「選擇美國投資高峰會」新創競賽（SelectUSA Tech）中共取得1金3銀1銅的佳績，成績為全球之首。（中企署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部中小及新創企業署今（5）日表示，中企署與技術司本週帶領37家台灣新創企業赴美參加2026年「選擇美國投資高峰會」新創競賽（SelectUSA Tech），競賽結果在美東時間5月4日公布，台灣新創團隊大放異彩，共取得1金3銀1銅的佳績，成績為全球之首。經濟部表示，台灣新創企業優異的技術研發與商業應用實力已受到全球的肯定，新創生態系的發展已建立堅實的基礎，培育新創企業的能量及能力更是有目共睹。

中企署指出，巨生生醫（MegaPro Biomedical）勇奪健康科技全球第一，明日將繼續爭取跨領域全球新創企業冠軍；國防科技由黑色方案（Black Solution Nanotech）獲得全球第二，能源科技亦由沃能科技（VoltaSphere Tech）榮獲全球第二，開放科技則有雄聯智能生醫（United Kaohsiung Medical）榮獲全球第二、澤龍智能（LongLink）獲得全球第三。

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SelectUSA新創競賽前夕，經濟部長龔明鑫偕同國發會主委葉俊顯、數發部次長侯宜長及工研院院長張培仁3日下午與37家台灣新創企業面對面交流，勉勵新創團隊把握機會提升自身競爭力，拓展美國市場。

龔明鑫表示，我國已連續３年蟬聯SelectUSA新創競賽入圍團隊數最多的國家，政府長期投入創新創業發展的努力已展現成果，期許新創企業持續努力，並善用各種平台，鏈結當地資源、產業供應鏈與技術合作機會赴美發展不僅是市場拓展，更應將豐沛的國際資金、優良的商業合作模式與全球布局的視野帶回台灣，促進產業升級與經濟創新發展，形成「全球布局、回饋台灣」的正向循環。

中企署表示，今年SelectUSA台灣代表團是全球最大規模，共有8家新創企業入選健康科技（Health Tech）、國防科技 （Defense Tech）、能源科技（Energy Tech）、開放科技（Open Tech）各領域的全球前八強。

其中，巨生生醫為工研院衍生新創企業，為細胞治療裝上GPS定位系統，使醫生在螢幕上追蹤藥物動向；黑色方案以石磨烯超導材料同時解決電磁干擾與散熱問題；沃能科技為無人載具提供高效電池模組系統；雄聯智能運用AI數據，無需影像也能預測腎結石風險；澤龍智能提供軍用級的無人機影像傳輸系統，零延遲且防駭。

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