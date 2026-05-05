新普4月營收年月雙增 MSCI ESG評級躍升至AA級

新普4月營收69.09億元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電池模組大廠新普（6121）今日公告4月營收69.09億元，月增0.6%、年增4.4%，前4月累計營收為253.78億元，年增1.53%。受惠筆電業務增溫，新普指出，第二季營運有望比第一季更佳。

新普子公司AES-KY（6781）今日也公告4月營收為15.22億元，月增1.13%、年增16.56%，前4月累計營收為60.52億元，年增27.56%。

請繼續往下閱讀...

新普今日也公告，該公司在國際評級機構MSCI最新公布ESG評級結果，由A級提升至AA級，入列「領先者（Leader）」級別，本次公佈的結果是根據MSCI 5.0版最新評級標準得出的，新普在226家電子設備、儀器和組件類別中名列前茅，充分展現新普科技在ESG永續治理成效及國際競爭力的展現。

MSCI於2026.3月發佈新版ESG評級模型5.0，進一步強化透明度與實質性，透過更精細的數據化模型，提升審核標準尺度，更重視同業可比較性。在此更趨嚴謹的評估架構下，新普仍取得升級，顯示在ESG策略面與執行面，具備高度成熟度與穩健性。

新普也指出，公司除了在國際ESG評級表現亮眼外，在CDP供應鏈永續管理，連續2年（2024至2025）獲得供應鏈議合評價（SEA）最高「A」級肯定，充分展現新普在供應鏈永續管理，特別是在供應鏈減碳、ESG風險控管及責任採購等面向的積極作為。透過與供應商建立長期合作，攜手建立共榮生態圈，邁向永續共好之未來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法