藥華藥4月營收首破20億 ET藥證倒數計時

藥華藥4月營收創新高。圖左為藥華藥董事長詹青柳、右為執行長林國鐘。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥公司藥華藥（6446）今（5）日公告4月合併營收達20.6億元，月增6.39%、年增68.35%，單月營收首度突破20億元，持續改寫營運新里程碑。藥華藥表示，公司自去年起啟動美國與日本市場團隊擴編，強化市場開發與商業化執行力，策略效益已逐步反映於市場覆蓋率與整體營收。

藥華藥指出，4月營收成長主要來自核心產品血癌藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）於美國與日本市場的銷售動能顯著提升。其中，美國市場滲透率持續快速擴張；日本市場則在高劑量給藥方案獲准後，帶動用藥需求加速成長。

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北美市場布局方面，Ropeg用於治療真性紅血球增多症（PV）的加拿大藥證預計最快於2026年7月核准；原發性血小板過多症（ET）適應症則規劃於美國取得藥證後立即送件。

藥華藥表示，ET全球藥證申請進展順利，預計2026年陸續取得臺灣、日本、中國、美國及韓國藥證。其中，臺灣ET藥證審查已進入最終階段，Ropeg有望於臺灣率先獲全球首張ET藥證。

此外，美國市場方面，Ropeg筆型注射器及ET適應症之藥證申請持續推進中，近期FDA所提出之Information Requests（IR）頻率已明顯減少，顯示已進入審查後期階段。整體審查進展順利，可望分別如期於上半年及8月核准。

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