聯邦銀認購逾4萬株康乃馨 母親節前力挺花農、送愛心

母親節將至，聯邦銀行連續多年認購在地花卉，採購康乃馨逾4萬株，致贈到行辦理業務的民眾每人1株康乃馨。（聯邦銀行提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕母親節將至，今年暖冬氣候助攻，康乃馨植株生長穩定。為實踐企業ESG責任，聯邦銀行連續多年認購在地花卉，今年採購康乃馨逾4萬株，以實際行動力挺彰化花農，並在母親節前夕送愛心，致贈到行辦理業務的民眾每人1株康乃馨、傳遞溫暖「馨」意。

聯邦銀行在母親節前夕，舉辦「聯邦愛分享馨意交給你」活動，聯邦銀行表示，透過大量認購康乃馨支持台灣花卉產業發展，也增加農民收益，希望將金融力量轉化成公益能量，透過企業與地方農民、團體的相互串聯，打造供需正向循環，創造雙贏局面。未來將持續推動永續行動，實現與環境共生共榮的美好願景。

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有意索取康乃馨的民眾，即日起至115年5月8日止，凡親臨聯邦銀行任一分行辦理業務，即可免費領取康乃馨一束，數量有限、送完為止，期盼在母親節前夕將愛與溫暖的幸福花語傳遞給民眾，並感受到每一朵花卉背後，都是農民的心血付出與堅持。

除了幫助花農，聯邦銀行依循往例，也在母親節期間規劃一系列感恩活動。5月9日將於台北國父紀念館舉辦「聯邦同心做伙愛媽咪」母親節ESG園遊會台北場，活動融合環境永續、金融教育與親子共融主題，同時現場舉行該行第26屆「藝童愛媽咪・愛地球」兒童環保繪畫比賽頒獎典禮，讓大小朋友可共度一場充滿愛與永續行動的母親節。

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