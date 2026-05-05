保瑞子公司晨暉收購美國運動保健品公司WGN 躍升台灣前三大保健品公司

保瑞旗下晨暉收購美國運動保健品品牌WGN。圖為晨暉董事長盛保熙（左４）與WGN董事長暨創辦家族成員Eric Weider（左５）（晨暉提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕保瑞藥業（6472）旗下興櫃子公司晨暉生技（1271）今日宣布，董事會通過100%收購創立於美國亞利桑那州的運動保健品領導品牌Weider Global Nutrition（以下簡稱WGN），簽約日即日交割。此案以5000萬美元現金作為基礎對價，於交割時一次支付；另約1200萬美元將視交割後12個月WGN的獲利表現（以EBITDA為衡量基準），依達標程度依約分級以股權或現金給付。

保瑞表示，此次併購所需資金將以銀行借款搭配私募方式支應，私募應募人包括晨暉原股東母公司保瑞藥業與WTT Investment家族辦公室，以及WGN執行長Richard Allen Blair。

請繼續往下閱讀...

保瑞指出，保瑞長年為全球領先的非處方藥（OTC）品牌於北美代工製造，具備深厚的OTC產品開發與量產能力；而WGN正積極建構非處方藥產品線，雙方在資源互補上具有高度契合，使這起交易對於保瑞集團持續推進全球銷售商業布局有重要的戰略意義。

保瑞進一步表示，晨暉所擁有的全密閉式固態發酵技術，從入料、自動化滅菌、發酵培養、烘乾到收料，全程於密閉空間完成，均勻化技術成熟度極高，晨暉的製造能力將與WGN的品牌知名度相互輝映，不僅與保瑞集團整體策略高度對齊，更有望進一步提升管理效益。

市場預期晨暉將藉由此交易一躍成為台灣前三大保健品品牌集團，藉由深入保瑞雙引擎資源網絡，開啟量變帶動質變的成長新階段。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法