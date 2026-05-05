前經長王美花揭密︰台積電2018年就開口要1奈米廠

前經長王美花今在論壇上透露，台積電2018年就告訴政府有1奈米規劃。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕前經濟部長王美花今天在論壇上透露，台積電三奈米投資計畫在2018年通過，但當時就已告訴政府Road map（規劃藍圖），需要設1奈米以下的廠，王美花說，半導體與伺服器供應鏈擴張，帶動台股有超過40家股價超過1000元，經濟成長陡峭，非常AMAZING，她看到台積電還要不斷擴廠的消息，雖頭冒金星，但也示警台電，危險之處在於台積電擴廠速度比以往還快，將會背負更大壓力。

王美花透露，2018年時三奈米投資計畫才剛通過，但當時就對政府提出要2奈米、1奈米等多座新廠需求，她一度質疑進度過於超前，反問經濟部同仁，「才剛要蓋3奈米，就要求2奈米、1奈米」。但經濟部同仁告知她，台積電的發展路徑都是有照計畫執行。

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而台積電需要水、電、土地等，身為前經長，她認為，水很難，但是「電力真的最難」。王美花指出，現在一年新增用電約需40萬瓩，光是台積電2奈米就需要18萬瓩，以一部核二或核三機組來看，也只能供應台積電4座廠用電。

王美花說，伺服器用電和半導體相比是「小巫見大巫」，但整體仍持續增加且呈現「暴增」態勢，且半導體與伺服器供應鏈擴張帶動台股有超過40家公司，股價超過1000元，經濟成長呈現陡峭，雖然產業很耗資源，但千載難逢的機會難道不支持嗎?

她也說，「危險的是台積電擴廠速度很快」!，在客戶要求之下，台積電蓋廠時程從傳統約兩年縮至一年半甚至更短，台電勢必會背負更大壓力，且除了先進製程廠外，南亞、美光、日月光等供應鏈企業也都在擴廠，希望台電的電網可以拉更快。

王美花更卸下包袱直言，政府宣示2032年前供電無虞，是因為過去幾年政府有完整規劃，不過，台積電擴廠也不會停下，台電應該要讓外界知道，根據規劃，2032年供電無虞，但過去規劃必須「在時限內完成」，也有很多需要配合的事項，如各LNG接收站、低碳電力持續發展等。

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