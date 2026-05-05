友華再攜手日商橘生藥品 推動急性白血病創新療法上市

友華總經理蔡孟霖（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕友華生技（4120）今（5）日宣布，與日商橘生藥品工業公司（Kissei Pharmaceutical 4547.JP）正式簽署授權合約，取得用於治療急性骨髓性白血病的藥品Olutasidenib於台灣地區之獨家開發與商業化權利。

友華表示，依據本次授權合約，友華將負責Olutasidenib在台灣之臨床開發、藥證申請及上市後之商業化推廣；橘生藥品則負責供應最終製劑，並依台灣市場商業化進程取得相關對價。

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友華指出，Olutasidenib透過抑制IDH1突變所驅動之異常代謝途徑，促使造血幹細胞及前驅細胞回復正常分化，為復發或難治型急性骨髓性白血病患者提供一項嶄新的治療選擇。該藥品已於2022年12月獲美國食品藥物管理局（FDA）核准，用於治療具特定IDH1突變之成人復發或難治型AML，並已於美國上市。

友華與橘生藥品長期維持良好的合作關係，雙方此前亦曾於台灣共同推動糖尿病治療藥物Glufast®的開發與商業化。透過此次合作的再度深化，雙方期望加速Olutasidenib在台灣的臨床開發與上市時程，使患者能及早受惠於此創新治療。

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