蘋果警覺太依賴台積電！找三星、英特爾「當備胎」恐改變代工格局

蘋果已就使用英特爾公司和三星電子在美國生產其設備的主要處理器進行討論，此舉將為蘋果提供長期合作夥伴台積電之外的第二個選擇。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果已就使用英特爾公司和三星電子在美國生產其設備的主要處理器進行討論，此舉將為蘋果提供長期合作夥伴台積電之外的第二個選擇。蘋果正考慮減少對台積電供應鏈的依賴。關鍵在於揭示蘋果已經意識到，它對台積電的過度依賴已是一個再也不能忽視的弱點。

從大多數指標來看，台積電是世界上最好的晶片製造商。蘋果的處理器多年來一直由台積電生產，雙方的合作關係造就一些消費性電子產品中最強大的晶片。

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問題不在於品質、問題在於蘋果以及輝達、超微和越來越多的AI基礎設施公司，都依賴台灣的同一家工廠生產最先進的晶片。當供應緊張時，就像上個季度晶片短缺導致蘋果 iPhone 收入大幅下降那樣，這家科技大廠就別無選擇了。

正是在這種背景下，蘋果與英特爾和三星的談判才顯得有意義。蘋果並非在尋找更好的晶片製造商，而是在尋找替代方案。

蘋果的決策將影響遠不止於一家公司的供應鏈決策。如果蘋果將部分晶片訂單委託給英特爾的代工廠或三星的美國工廠，將會從根本上改變晶片代工產業的經濟格局。

英特爾花費多年時間和大量資金，試圖將自己打造成為台積電值得信賴的代工競爭對手。該公司擁有技術路線圖和美國政府的政治支持，因為華府希望減少對台灣製造業的依賴。它所缺少的是一個旗艦客戶。蘋果的訂單，即使只是部分訂單，也會徹底改變這個局面。

對三星而言，位於德州的工廠是三星在美國本土構建先進製造能力的整體戰略的一部分，該戰略得到《晶片製造和整合法案》的聯邦補貼支持。蘋果的初步意向，無疑地驗證了這項投資的合理性。

彭博的報導中包含一個可能被一些人忽略的細節：蘋果對非台積電技術的可靠性和規模有所保留，這是一個重要的前提條件。這顯示這些討論是為以防萬一，而非為製定過渡計畫。蘋果目前並不打算將主要處理器生產線從台積電轉移出去。它只是想確保萬一需要轉移，這個選項仍然存在。

建構這種方案需要數年時間。採用最先進的製程製造晶片需要持續的投資、製程改進，以及客戶願意共同克服早期困難。

蘋果願意進行這些對話，即便只是探索討論階段，這才是真正推動事情發展的關鍵。這顯示該公司對供應鏈韌性的重視程度遠超內部緊急應變計畫。從長遠來看，人們意識到台灣週邊的地緣政治風險，加上人工智慧對台積電產能的激增需求，使得這家全球市值最高的公司越來越難以適應單一來源的依賴。





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