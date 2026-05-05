羅麗芬-KY大型招商熱烈回響 第2、3季業績可期

羅麗芬-KY今年首場招商大會引發熱烈回響。圖為羅麗芬-KY總裁羅麗芬。（羅麗芬-KY提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕主戰場在中國的美容保養品牌羅麗芬-KY（6666）逐漸擺脫年初因中國消費市場低迷及營業天數不足所帶來的影響，3月營收回升，且在4月21日今年度首場全國性招商大會，締造疫情過後，單場參與店家數及簽單金額新高，市場預期羅麗芬-KY今年第二、三季業績值得期待。

因應美容美體產業快速轉變，羅麗芬-KY正式公布2026年全新戰略佈局，以「科技研發」和「線上電商結合線下全通路」兩大核心作為雙主軸，整合產學研各界資源、導入數位營運模式，為集團挖掘全新的企業成長動能。

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羅麗芬表示，公司已於今年4月21日至25日，在中國河南周口市舉辦2026年首場全國大型招商會，搭配明星商品「出水芙蓉霜」及新品「彩虹凍乾療法」的銷售推廣方案，使得本次參會店家超過1200人，簽單金額超過1.5億人民幣（約新台幣7億元），兩項成績都是後疫情期間的最高成績，可望帶動今年第二、三季度的業績增長。

在研發方面，羅麗芬-KY與臺北醫學大學及訊聯生技合作，推動外泌體相關技術應用，相關合作已從基礎研究延伸至市場應用，建立完整轉化機制，有助縮短研發到上市的時程。預計2026年將推出多項醫研級保養產品，強化技術門檻與市場競爭力。

此外，羅麗芬-KY今年將以福建省廈門市為試點，在已有2家大型雙美門店的基礎上，新增6家社區型小型美容門店，樹立可複製的區域營運樣板；同期，臺灣市場在已有一家雙美門店外，今年也將在忠孝東路新增一家雙美旗艦店。2027年起，集團在中國將逐步開放社區型小型美容連鎖加盟門店，提供從選址、培訓到供應鏈的整包方案，實現全域通路價值釋放。

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