麥味登破千店 揚秦首季每股賺1.65元

揚秦（2755）董事會今（5）日通過第一季合併營收為8.25億元，年增20.77%，創單季歷史次高紀錄；稅後淨利0.61億元，年增率21.9%，每股盈餘為1.65元。（揚秦提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營麥味登早午餐崛起的揚秦（2755）董事會今（5）日通過第一季合併營收為8.25億元，年增20.77%，創單季歷史次高紀錄；稅後淨利0.61億元，年增率21.9%，每股盈餘為1.65元。

揚秦總經理林麗玲表示，第一季受惠於年節及連假促使商品銷售暢旺，各品牌營運規模持續成長，加上數位轉型提高營運效能，造就淡季不淡的佳績。

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其中主力品牌「麥味登」累計今年第一季展店數達55家，助攻第一季營收逆勢突破。

展望後市，麥味登年度新品「元氣蛋白」系列已在全台門市販售，新品推出後，不僅成為社群話題焦點，更帶動門市營收成長。

其中指標性產品「原塊嫩雞起司蛋白堡」蛋白質含量高達43g，口感軟嫩的「蛋白磚」取代漢堡麵包，打破傳統早餐高澱粉的印象，成功鎖定增肌減脂族群需求。

林麗玲強調，透過餐點設計，麥味登讓健康飲食變得更加觸手可及，帶領早午餐進入健康新領域。

截至目前，「麥味登」全台總店數1020家，「炸雞大獅」海內外店數127家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數8家，「檳城煎蕊」店數1家。

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