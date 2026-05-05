捷迅第1季EPS 0.68元 擬配發股利4.5元

捷迅董事長顧城明（右四）今年三月底率團赴美國德州參加達拉斯保稅倉儲的剪綵儀式。（捷迅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕國際綜合物流服務供應商捷迅（2643）第一季營收14.56億元，較上季減少35.56%， 較去年同期減少24.75%，第一季每股盈餘（EPS） 0.68元。

捷迅去年EPS 6.3元，今日董事會通過配發4.5元的現金股利，配發率71.43%，以今日收盤價66.5元計算，殖利率達6.76%。

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捷迅總經理孫鋼銀表示，今年目標首重優化獲利結構，將發展重心由衝刺營收，調整為高附加價值服務項目來提升經營績效表現，並以此作為長期發展及提升獲利的執行目標，首季便藉此淘汰因國際競爭情勢下獲利偏低的部分客戶群，改為加大滿足AI相關周邊電子產品的客戶，因此今年度積極與空、海運的上游供應商擴充在相關航線上的供給艙位合約簽屬，並且著重在高價值產業的服務項目來提升營收占比。

孫鋼銀說，除優化獲利結構，將持續擴展東南亞及美洲市場，透過數位化物流系統與實體倉儲結合，為股東創造長期價值。

事實上，為強化位於北美的轉運競爭力，捷迅董事長顧城明今年三月底率團赴美國德州參加達拉斯保稅倉儲（Bonded Warehouse）的剪綵儀式。孫鋼銀表示，達拉斯保稅倉的正式營運，是捷迅深化美國市場的重要里程碑。

孫鋼銀說，達拉斯據點的啟用具有指標性意義，可以說是捷迅在未來全球戰略佈局規劃上相當重要，且可被視為業界競爭力展現的分水嶺，因為要成為能滿足國際等級的電子客戶群的物流業者，須具備解決整段式國際供應鏈問題的能力，該倉儲位於達拉斯機場監管區域內，實際面積佔地13萬呎，緊鄰達拉斯海關僅10分鐘車程，所在位置使捷迅成為唯一一家在當地擁有此便捷地點的物流業者，地理優勢在於達拉斯是美國中部航空、與陸運轉運樞紐的門戶地位，可縮短貨物清關與配送時程，不僅提供保稅功能，滿足客戶金流、物流、人流各項需求，更顧及精密供應鏈對於時效的高規格要求。

孫鋼銀指出，隨著能源價格走高與燃油成本上揚，船公司與航空公司紛紛調漲燃油附加費，不僅使得客戶整體物流成本飆升，部分貨主要求更多元聯運的運用及發揮，運輸交期與各項成本波動也同步增加，進而反映出供應鏈重組影響下，物流業者須協助客戶找出最佳運輸方案及整合能力的需求提升。

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