油價飆漲股市卻狂歡 分析師警告：全球恐夢遊般步入大衰退

美伊戰爭以來，油價已漲逾50%。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕能源顧問公司Energy Aspect創辦人兼市場情報首長森恩（Amrita Sen）警告說，隨著投資人持續低估油價上漲的衝擊，全球經濟可能正「夢遊般」步入「一場嚴重衰退」。

CNBC報導，本月1日標普500飆漲至7230.12點，創史上最高盤中紀錄。儘管美伊衝突自2月28日爆發以來，能源價格已上漲逾50%，但股市仍持續走高

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森恩說，「這是我們面臨最大的謎題：我們認為油價應高漲、而股市應更加疲軟；我認為我們正夢遊般步入一場可能相當嚴重的衰退」。她說，許多投資人處於「極度錯置的狂喜狀態」（misplaced euphoria），這些人繼續無視目前能源供應吃緊將衝擊亞洲經濟體的問題。

儘管石油輸出國組織（OPEC）承諾增加石油生產，但她警告，該增產主要是象徵性的，且遠不足以彌補供應損失。

她指出，「問題的核心是荷姆茲海峽何時重啟，以及以什麼程度的產能與速度生產原油。如果荷姆茲的中斷持續較長時間，我們可能回到2013年的需求水準，相當於每天減少1000萬桶原油，但我們已增加10億人口了，我認為這是我們現在面臨的挑戰，我們必須讓油價上漲，才能讓需求下降」。

森恩說，展望未來，她預期每桶80至90美元將是新的油價底線。她補充，長期的高油價將衝擊大宗商品市場，尤其是液化天然氣（LNG）、化工與化學肥料。她指出，「這是一場規模巨大的能源危機，我相當驚訝股市完全無視於此，還在談論第1季財報有多麼好，第2季財報肯定不會像第1季那麼出色」。

國際油價指標布蘭特原油5日下跌2%，報每桶112.1美元。西德州中級原油跌2.88％報103.3美元。

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