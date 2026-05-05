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AI成分股助攻 0056歷經8個交易日填息寫下史上第四快紀錄

2026/05/05 17:15

AI成分股助攻！0056歷經8個交易日填息達陣。（擷取自官網）AI成分股助攻！0056歷經8個交易日填息達陣。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股今日在平盤附近震盪，不過，元大高股息（0056）單日上漲1.67%、股價以42.62元作收，歷經8個交易日順利填息，寫下歷年來第四快紀錄，而外資連續8個交易日買超高達14.8萬張。

觀察今日高股息ETF，0056漲幅達1.67%，國泰永續高股息（00878）漲幅1.64%、群益台灣精選高息（00919）上漲1%，法人分析，0056領漲主因是持股涵蓋聯發科（2454）、聯電（2303）等大型電子權值股，目前AI成分股比重占逾4成，面對本波台股以AI動能領軍上攻的架構下，具備高度成長潛力，帶動股價表現。

元大投信官網顯示，截至5月5日止，0056帳上含息可分配收益4.30元、資本利得13.39元，以每季配發1元估算仍充足。且台股企業受惠AI熱潮，帶動整體獲利表現，統計至4月底為止，台股上市櫃公司去年股利預計發放金額突破2.5兆元新高，股價、股利進入雙成長正循環。

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