仁寶攜手北醫簽署MoU 聚焦數位、實體AI雙主軸

仁寶持續強化智慧機器人、系統整合與全球商業化的深厚實力，攜手台北醫學大學簽署合作備忘錄。（仁寶提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶電腦（2324）持續強化智慧機器人、系統整合與全球商業化的深厚實力，攜手台北醫學大學簽署合作備忘錄（MoU），雙方以「數位AI」與「實體AI」深度整合為戰略核心，結合北醫完整臨床場域與真實世界數據優勢，目標共同建構新一代智慧醫療生態系，打造可複製、可輸出的智慧醫院標竿。

根據雙方規劃，此次合作備忘錄以先進醫療平台整合為主軸，於北醫體系推動建構以數據驅動的多院人機協作新型醫療營運架構。雙方將逐步打造涵蓋急診、手術室、病房及院內物流的「全院級人機協作體系」，並攜手延伸至新院建置，從規劃初期即導入智慧化設計，建立完善的AI戰略與智慧醫療治理架構，形成整合化且可持續優化的智慧醫療營運體系。

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仁寶電腦資深副總經理陳禧冠表示，仁寶在醫療設備製造與系統整合累積深厚能量，並持續推動AI與醫療機器人技術於臨床場域的創新應用與落地。此次攜手北醫，是將平台推向臨床落地的重要里程碑。透過多場域驗證與持續優化，期望以台灣為起點，鏈結全球創新生態系，推動智慧醫院解決方案走向國際，打造可複製、可輸出的智慧醫療新標準。

台北醫學大學校長吳麥斯指出，此次合作不僅是技術導入，更是以臨床需求為起點，串聯解決方案的開發、驗證到商業化落地。期望透過此一合作模式，不僅提升醫療品質與營運效率，也為台灣建立具前瞻性的智慧醫療發展典範。未來，院方將持續扮演臨床創新與醫療應用的關鍵角色，攜手仁寶共同開創智慧醫療新藍圖。

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