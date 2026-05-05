機票貴爆還是要飛！LINE旅遊聯手華航「這招」幫你省

LINE旅遊宣布串接中華航空，平台直購享LINE POINTS 1.5%回饋。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕受國際局勢、燃油成本等影響，機票價格持續居高不下，民眾規劃出國行程也更加精打細算。看準旅遊需求回溫與比價趨勢，LINE旅遊今（5）日宣布，正式與中華航空展開直串合作，成為平台首家進駐的全服務國籍航空。即日起，旅客透過LINE旅遊訂購華航機票，可直接連結官方網站完成訂票流程，不僅享有官方購票體驗，活動期間還可獲得LINE POINTS1.5%點數回饋。

根據LINE旅遊去年底發布的航班偏好調查，即便票價高漲，台灣民眾出國意願依然強勁。調查顯示，「票價」仍是購票首要考量（22%），但在選擇航空公司時，「品牌形象」（20%）與「飛行體驗」（14%）同樣重要，反映出台灣民眾偏好國內航空品牌如中華航空。此外，LINE 旅遊去年推出機票搜尋相關活動，鼓勵用戶透過平台進行比價與行程規劃，促使機票購買用戶年成長率達11%。

請繼續往下閱讀...

隨著後疫情時代旅遊市場全面復甦，長程航線需求明顯回溫，尤其歐美航點熱度升高。然而，受燃油成本、航班供給與人力等多重因素影響，機票價格仍居高不下。相較以價格導向為主的短程航線，長程旅客更傾向選擇具備品牌信任與服務品質的傳統航空。因此，LINE旅遊此次導入華航直串服務，正是回應消費者在「品質」與「價格」之間尋求平衡的需求。

此次合作，LINE旅遊透過「直串」讓消費者可於LINE旅遊搜尋後，直接連結至華航官網完成訂票，可享有至少1%且無上限的LINE POINTS回饋外，5月13日至19日加碼提升至1.5%；同時，即日起至5月25日推出新客專屬活動，綁定後有機會獲得300點LINE POINTS回饋。

迎接暑期旅遊旺季，LINE旅遊同步推出「2026線上旅展」，串聯多家平台祭出限時優惠。住宿方面，Klook於指定日期最高回饋15%，Agoda最高9%，Booking.com最高8%等活動；機票部分，除華航外，Trip.com與AirAsia等亦推出最高3%回饋，提供消費者更聰明的購票選擇。

此外，即日起至5月10日，用戶可透過LINE旅遊官方帳號每日簽到、領取優惠並參加抽獎，有機會獲得666點LINE POINTS；至5月25日前，於機票搜尋頁點擊任一航班組合，還可參加抽獎，最高可得888點回饋。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法