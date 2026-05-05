金價上有壓、下有撐！ 台銀：5月留意兩大變數

受中東緊張局勢升溫及市場避險情緒反覆影響，國際金價近期震盪加劇，一度回測每盎司4500美元整數關卡。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕受中東緊張局勢升溫及市場避險情緒反覆影響，國際金價近期震盪加劇，一度回測每盎司4500美元整數關卡。台灣銀行最新報告指出，4月下旬金價接連跌破月線與半年線，技術面顯示上檔壓力仍重，然而，下方支撐不弱，展望5月，市場將聚焦兩大變數，包括中東地緣政治風險變化，以及美聯準會主席人事異動對貨幣政策預期帶來的影響。

台銀分析，4 月份金價走勢主要受中東地緣政治局勢反覆牽動，在聯準會官員態度偏中性及停戰預期支撐下，金價震盪走高一度逼近4900美元，惟中東局勢反覆導致油價反彈，金價由強轉弱，最終聯準會會後聲明顯示官員對通膨升溫的擔憂，壓抑金價回測至4600美元附近。

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觀察技術面，4月下旬金價接連失守月線及半年線，上方壓力不輕，主要指標亦出現轉弱，惟金價最終力守4500美元整數大關，且隨後快速反彈至4600美元以上，顯示下方支撐不弱，有機會在站穩4600美元後，再向4700美元挑戰。

展望後市，中東局勢仍存在高度不確定性，緊張局勢如出現升溫，高油價引發的通膨擔憂，勢必給金價帶來調整壓力，另外，華許預計於5月中旬接任聯準會主席，貨幣政策預期的改變亦將會牽動金價後續走勢。預測短、中期支撐為4500美元、43000美元與4100美元，上檔反壓為4700美元、4850美元及5000美元。

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