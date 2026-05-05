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三星董事會主席籲對話解決薪資爭議 警告罷工恐衝擊南韓經濟

2026/05/05 16:48

三星電子（Samsung Electronics）董事會主席申濟潤（Shin Je-yoon）。三星電子（Samsung Electronics）董事會主席申濟潤（Shin Je-yoon）。

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子（Samsung Electronics）董事會主席申濟潤（Shin Je-yoon）呼籲工會與管理層儘速解決薪資爭議，並警告，若依計畫發動罷工，不僅可能損及投資人與員工權益，也將對南韓經濟造成嚴重影響。

綜合媒體報導，三星工會因獎金等勞資議題與公司協商未果，日前預告將於5月21日起展開為期18天的罷工行動。

申濟潤週二（5日）在發給員工的內部備忘錄中，敦促工會與公司管理層盡快協商解決薪資問題，稱一旦罷工導致生產與出貨受阻，恐造成客戶流失與競爭力下滑，進而影響公司維持市場領先地位。

申濟潤進一步表示，三星作為南韓營收規模最大的企業，倘若營運受阻，可能引發資金外流、國家稅收減少，甚至導致韓圜走弱。

申濟潤強調，現在應是透過誠摯對話解決問題的時候，以避免對企業營運及國家經濟造成難以彌補的損害。

三星5日股價收在232500韓圜，漲幅5.44%。

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