信邦4月營收創單月新高 汽車與工業應用帶動成長

信邦表示，4月營收成長主要來自汽車、工業應用及通訊與電子週邊產品出貨增加。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠信邦（3023）4月營收29.60億元，月增1.85%、年增14.97%，創下公司成立以來單月歷史高點；累計前4月合併營收112.83億元、年增4.51%，為歷年同期次高。管理層指出，隨著汽車、工業應用及通訊等需求回溫，帶動整體營運穩健成長。

觀察單月動能，信邦表示，4月營收成長主要來自汽車、工業應用及通訊與電子週邊產品出貨增加，其中汽車相關產品月增17.28%、工業應用成長9.18%，通訊及電子週邊亦成長14.82%，顯示終端需求回溫帶動出貨動能延續。

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若從累計前4月表現來看，信邦營運結構亦出現分化，醫療及健康照護與汽車產業分別年增21.05%與21.82%，工業應用亦年增17.68%，成為主要成長動能；反觀綠能產業年減11.48%，通訊及電子週邊年減13.11%，顯示部分應用領域仍處調整階段。

產品結構方面，信邦以連接線組為主，4月占營收比重達76.98%，連接器及零組件占比為23.02%；產業應用別則以工業應用占34.31%居首，其次為綠能產業20.05%，通訊及電子週邊占19.27%，汽車應用占16.66%，醫療及健康照護占9.71%。

整體而言，信邦在汽車與工業應用需求帶動下維持成長動能，並由醫療、汽車等高成長應用支撐營運表現，在部分產業需求修正之際，仍展現穩健的營收結構與接單動能。

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