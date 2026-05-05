群電AI電源增添出貨動能 看好第2季營運增溫

群電看好在高瓦特數電源與通訊電源需求帶動下，第二季營收可望優於首季。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠群電（6412）營運動能逐步回穩，管理層今日在法說會表示，在高瓦特數電源與通訊電源需求帶動下，第二季營收可望優於首季，並透過價格調整與產品組合優化推升平均售價（ASP）。同時，公司已切入AI伺服器電源供應鏈，相關產品進入送樣與測試階段，預期下半年AI業務動能將逐步發酵，成為新一波成長動能。

群電公布2026年第一季財報，單季營收77.84億元，季減0.8%、年減7.8%；毛利率15.9%，季減0.3個百分點、年減1.4個百分點，營益率4.3%，季減0.7個百分點、年減2.5個百分點；稅後淨利4.04億元，季減14.2%、年增0.3%，每股盈餘1.01元，與去年同期持平。

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公司表示，第一季營運受惠於伺服器電源、大瓦特數筆電電源及低軌衛星需求支撐，營收大致維持前一季水準，並達成既定目標。不過，由於去年同期品牌客戶因應輸美關稅變數提前備貨，墊高比較基期，使本季呈現年減；加上人民幣升值與營收規模縮減影響，營業利益較去年同期下滑，但在業外收益挹注下，整體獲利仍維持穩定。

展望第二季，群電指出，在科技通膨壓力持續下，金屬、能源及石化原物料價格上揚，公司已積極與客戶溝通調整價格，預期將於第二季逐步反映成本變動，帶動ASP適度提升，有助支撐毛利表現。需求面方面，受惠於中國618檔期電競筆電備貨需求，以及品牌客戶拉貨態度轉趨積極，第二季營收有機會優於首季，並朝逐月成長邁進。

產品組合方面，群電持續強化高瓦特數筆電電源布局，並優化產品結構，以提升整體獲利能力；同時，在衛星通訊電源領域，隨去年新舊產品交替完成、今年高瓦特數新機種自4月起放量，第二季營收將重回年成長軌道。此外，公司已取得客戶新世代主流機種供應資格，隨下半年新機種陸續量產，相關業務營收規模有望較去年同期顯著成長。

在AI應用方面，群電持續聚焦高功率電源、AI伺服器及電信電源（Telecom Power）等產品線。其中，電信電源新品將於第二季進入量產階段，營收貢獻可望逐步擴大；AI伺服器電源則已切入美系品牌客戶供應鏈，相關產品進入送樣與測試階段，隨著驗證進度推進，預期下半年AI相關業務動能將明顯提升，為公司中長期成長奠定基礎。

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