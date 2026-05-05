亞洲最大臺灣資安大會今揭幕！資安邁向「營運韌性」新時代

亞洲最⼤資安盛會CYBERSEC 2026臺灣資安⼤會今⽇正式開幕，今年以「Resilient Future」為主題。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著AI人工智慧快速滲透產業與社會運作，資安威脅亦同步升級，整體攻防態勢正邁入全新階段。在此背景下，亞洲最大資安盛會CYBERSEC 2026 臺灣資安大會今（5）日於臺北南港展覽館正式開幕，即日起至7日為期三天，匯聚來自全球數十個國家、超過2萬名資安專家與產業代表，共同探討AI時代下的資安韌性戰略。

本屆大會以「Resilient Future」為主題，強調在AI驅動且威脅快速變動的環境中，資安已從單純防護轉向持續運作能力的競爭，無論企業或國家，如何在遭受攻擊時仍能維持營運並迅速復原，已成為當前資安發展的核心命題。

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此外，今年大會規模再創新高，吸引超過400家國內外品牌參展，展覽攤位突破2,000個單位，並規劃超過200場專業議程，每日15軌論壇同步進行，全面呈現資安產業從技術創新到實務落地的最新發展。在整體展覽與活動規劃上，今年特別強調「從技術到實戰、從產業到人才」的完整鏈結，透過多元展區與互動場域，推動資安從概念走向實際應用。

今日開幕典禮中，原定出席的賴清德總統因日前出訪友邦史瓦帝尼於今日返國，改由總統府副秘書長何志偉代表與會；現場並有美國在台協會副處長梁凱雯（Karin M. Lang）、數位發展部部長林宜敬、國家科學及技術委員會主任委員吳誠文等多位部會首長與會，展現政府與民間攜手推動資安韌性、守護臺灣數位安全的決心。

此屆主題演講亦邀請多位國內外重量級專家，包括法務部調查局局長陳白立、趨勢科技TrendAI技術威脅研究總監 Ryan Flores、Mastercard亞太區資安長Danny Chan、微軟資安副總裁Vasu Jakkal、Coupang臺灣暨日本資安長陳浩維、思科全球資安長Jason Lish、Palo Alto Networks亞太及日本政策副總裁Nicole Quinn，以及Google TAG技術長Shane Huntley 等，分享全球最新資安趨勢與前瞻洞見。

在產業展示方面，「CYBERSEC Expo 資安展」完整呈現當前資安技術版圖，涵蓋AI安全、AI 代理防護、雲端安全、零信任架構、延伸式偵測與回應（XDR）及OT防護等多元解決方案，協助企業掌握技術演進方向，並建立因應複雜威脅環境的整體防護架構。

此外，大會亦規劃多項主題活動，全面強化企業在AI時代的資安應變能力。其中，第九屆「臺灣資安館」集中展示本土資安品牌與自主研發成果，涵蓋晶片安全、AI資安應用、零信任架構、混域防護、後量子密碼（PQC）及智慧機器人等關鍵技術，充分展現臺灣在資安領域的世界級實力。

隨著AIoT與智慧製造快速發展，資安風險亦延伸至裝置端與供應鏈層面。本屆大會持續強化「AIoT & Hardware Security Zone」特展專區，聚焦晶片安全、韌體防護、嵌入式系統風險，以及AI機器人與6G衛星通訊等前瞻議題，並推動「Secure by Design」理念，強調資安應自產品設計初期即納入考量，以回應全球對供應鏈安全與產品資安的高度要求。

在實戰應用層面，「CYBERSEC Arena」透過攻防演練與情境模擬，重現資安第一線場景，讓與會者從決策與應變角度深入理解攻擊流程與防禦策略，使資安不再僅止於理論，而是可被觀察與演練的實務能力。

在人才培育方面，「Cyber Talent」專區串聯教育訓練、專業認證與企業需求，打造完整的資安人才培育與交流平台，以因應全球資安人才持續短缺的挑戰。

此外，大會亦同步推動高階決策層交流與國際合作，透過資安長交流活動與跨國資安議題討論，進一步強化臺灣與全球資安社群的連結，促進跨國協作與聯防機制的深化。

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