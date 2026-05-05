富邦推出首檔主動式ETF 00405A瞄準AI與半導體成長商機

富邦投信今發表其下首檔主動式ETF「富邦台灣龍耀主動式ETF」（00405A），預計5月18日展開募集。（富邦投信提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕截至2026年5月上旬，台灣已掛牌的主動式ETF共有28檔，總規模突破新台幣5300億元。瞄準主動式ETF商機，富邦投信今發表其下首檔主動式ETF「富邦台灣龍耀主動式ETF」（00405A），預計5月18日展開募集。發行價10元，採季配息。

富邦投信指出，在AI應用持續擴散帶動下，半導體、伺服器及相關供應鏈已成為推動台股成長的核心動能，但不同企業之間的成長速度與獲利能力差異明顯，使得投資難度提升。在此環境下，透過專業研究團隊進行精準選股，將成為掌握超額報酬的機會。

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富邦台灣龍耀主動式ETF經理人高晧欣表示，00405A採用「SBM質化選股邏輯」，以Scarcity（高稀缺）、Barrier（高壁壘）、Momentum（高成長）三大核心策略，從產業趨勢中篩選具長期競爭優勢的企業。首先，「高稀缺」聚焦供需結構緊俏、具備定價能力的關鍵產業，如記憶體、光通訊與CCL族群；其次，「高壁壘」鎖定具技術門檻與產業地位的龍頭企業，如先進製程與IC設計領域，強化獲利穩定性；最後，「高成長」則布局AI、電源供應與高速傳輸等具結構性成長動能的產業，掌握營收與獲利擴張契機。

在投資流程上，00405A結合Top-down總體分析與Bottom-up個股研究，並透過SMART投資架構，涵蓋趨勢篩選、因子評估、動能選股、風險控管與動態調整等機制，提升決策效率與投資紀律。同時導入雙重風控架構，透過市場因子與波動度監控，適時調整投資組合，以降低市場震盪對資產的影響。

在募集時點方面，00405A預計5月18日展開募集。富邦投信指出，回顧歷史數據，2016年至今近10年，於5月底進場布局台股，預期可掌握短、中及長期成長機會，顯示當前時點具備一定投資吸引力，加上AI長期趨勢明確，台股仍具備中長期成長潛力。00405A以10元發行價設計，搭配平準金機制，即可參與一籃子具成長潛力的優質企業，不僅降低投資門檻，也有助分散單一個股風險。

展望後市，隨著市場進入結構分化階段，投資將更加依賴選股能力與風險控管機制。富邦投信認為，主動式ETF結合策略彈性與交易效率，將有機會成為投資人布局台股的核心工具。#

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