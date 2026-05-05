電廠、半導體建廠落差4到6年 台電全力保龍科三期用電

台電董事長曾文生。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕龍科三期過去推動主要卡在有居民組成自救會反對，但根據供應鏈傳出，台積電仍持續對龍潭用地保持進駐意願。有關龍科用電問題，台電董事長曾文生5日表示，只要園區有開發需求，都會先與台電協調，因為科技產業用電量龐大，更需要仰賴各地政府合作，但台電一定會盡最大努力提供科技產業所需電力。

台灣電力與能源發展協會今（5）日舉辦電力能源論壇，針對 AI 浪潮下的電力供需挑戰、系統韌性與城市規劃等議題進行深入交流。曾文生強調，電力問題須從用電需求、都市規劃與產業供應鏈三個面向整體思考，才能穩健支撐新一波產業發展。地方政府支持產業發展，若一起合作推動電力建設，形成「算力與電力」配合模式，提升整體城市競爭力。

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有關龍科三期用電狀況，曾文生會前受訪表示，只要園區需要開發，事前一定都跟台電先協調過。台電都會定期與科學園區討論供電議題，台電副總鄭慶鴻提到，大型電廠建設時程約6到8年，遠不及AI或半導體擴產速度約1、2年，需提前規劃與動工，否則就會吃掉1%備用容量率，換算約近40萬瓩。

這一波AI浪潮將帶來前所未有的用電增長，預估未來五年的年增幅為過去十年的2.5倍，對台灣電力系統是嚴峻考驗。先前台電因應竹科需求，包括大潭、通霄二期更新擴建，可以擴大供電能力，光是通霄就增加超過2百萬瓩。

鄭慶鴻也強調，備用容量、備轉容量、廠址與變電所擴建空間、輸電線路容量等「裕度」規劃為關鍵，形成電力系統的緩衝。至於「共址」（Collocation）或是「電力匹配」（Power Couple） 概念至關重要，也就是算力、電力一定要在一起，可降低電網負擔與線路損耗；他說，電力建設不可以中斷，十幾年前台電就有虧損，導致當時電力建設、電網腳步有緩下來，後面追趕很辛苦，因此台電現在雖然還有鉅額虧損，但不得不持續投資，「現在種樹、未來才不會中暑」。

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