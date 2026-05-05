電視面板漲勢暫歇 集邦：5月報價預估全面轉向持平

電視面板漲勢歇息，5月報價預估全面轉向持平。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構 TrendForce 公布最新 5 月面板報價預測，隨著時序進入 5 月，電視整體需求顯露疲態，面板廠也開始進行短天期的產能調節，預估電視面板漲勢將告一段落，將全面轉為持平。

TrendForce 研究副總范博毓分析，5月部分電視品牌客戶開始有訂單修正的狀況浮現，雖然大尺寸需求仍較小尺寸需求佳，但整體需求的確開始有走弱的跡象，面板廠也開始透過勞動節假期進行3~5天的產能調控，試圖維持面板價格的穩定。惟品牌客戶在成本高昂的狀態下，也積極開始與面板廠接洽MDF的可能性，因此預估5月份電視面板價格漲勢將趨緩，32吋至75吋全尺寸面板價格將轉為持平趨勢。

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顯示器（Monitor）面板方面，5月需求維持穩定。儘管面板廠欲藉由成本壓力擴大漲幅，但受電視面板走勢轉平影響，品牌端雖接受調漲，最終漲幅仍待雙方議定。預估5月 Open Cell 面板約有 0.2 至 0.3 美元的漲價空間；模組部分，主流的 23.8 吋與 27 吋 FHD 預計調漲 0.2 美元，27 吋 QHD 則小漲 0.1 美元。

至於筆電（NB）面板，5月需求小幅下滑但仍屬穩健，部分品牌廠為配合 CPU 等零組件到貨，持續積極提前備貨。然而，受限於品牌端對成本增加的強力抵抗，加上面板廠之間對於筆電面板的價格策略尚未達成共識，缺乏一致推升動能。因此，預估 5 月份筆電面板報價將續留平盤，維持全面持平態勢。

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