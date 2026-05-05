普發1萬元順利收官！線上領取破903萬人 數發部揭「防詐雙機制」奏效

數位發展部表示，此次普發現金1萬元共有903萬819位民眾透過線上登記完成領取，占整體38.7%，整體發放過程順暢，系統維持穩定。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕「全民+1 政府相挺」普發現金1萬元政策順利收官。數位發展部今（5）日表示，一般民眾領取已於4月30日截止，本次共有903萬819位民眾透過線上登記完成領取，占整體38.7%，整體發放過程順暢，系統維持穩定，未出現大規模壅塞或資安事件。

數發部指出，此次發放延續先前「普發現金六千」經驗，在跨部會合作下進一步優化系統架構，同步提升效率、穩定性與資訊安全，順利完成大規模現金發放任務。為讓民眾領錢更快速方便，本次系統採用「模組化」與「標準化」設計，大幅縮短準備時間，也讓運作更穩定。

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在資料整合方面，串接戶政、移民、健保及新生兒資料，並與金流系統整合，不論民眾選擇「直接入帳」、「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」或「偏鄉造冊」等五大管道，都能確保不重複領取，流程順暢。

面對開放初期可能出現的大量申請人潮，數發部事前規劃分流機制，有效降低網站壅塞風險，並同步強化防駭措施，確保服務不中斷。針對詐騙風險，政府建立雙重防護機制，包括統一所有登記與查詢皆須透過唯一官方網站（10000.gov.tw），僅此一站、別無分號，避免民眾誤入釣魚網站；同時預先註冊110個易混淆網址，並透過每日巡檢機制，即時封鎖可疑網站，以降低詐騙風險。

數位政府司司長王誠明指出，過程已阻擋17個疑似詐騙網站（採取停止網域解析），有效降低風險。此外，全台有3個鄉鎮包括屏東縣獅子鄉、台東縣金峰鄉、花蓮縣萬榮鄉因缺乏ATM與郵局據點，由當地警察機關協助民眾造冊登記，經系統彙整後統一撥款，再由警方協助發放，確保數位落差族群也能順利領取補助。

在使用情形上，本次線上登記比例約略低於上次普發6000元時的約38%至39%，略為下降；但相對地，直接入帳的人數明顯增加，至於直接入帳人數增加的原因，推測可能與符合資格的族群結構變動有關，例如年金人口增加等因素。

數發部提醒，雖然一般民眾申領已截止，但4月份出生的新生兒仍符合申請資格。考量新生兒完成戶籍登記需一定作業時間，其家長仍可於5月22日前透過郵局臨櫃辦理領取，呼籲把握期限儘速申請，以免影響權益。

數發部強調，本次經驗將轉化為「政府發放共用基礎平台」，未來可快速支援各類補助、紓困及振興措施，持續打造更安全、便捷的數位公共服務。目前已有部分政府補助或政策開始沿用該平台進行發放作業，顯示系統已逐步進入實際應用階段。

王誠明表示，目前該平台仍處於持續優化與調整階段，部分機關尚未完全熟悉操作，因此在實際應用上仍有落差，像是客委會、體育相關單位等，也持續與團隊討論，評估在既有機制下如何更有效運用該平台。

未來若再度推出普發現金政策，且仍由數位發展部負責系統運作，預計將延續使用同一平台執行。他提到，即便已有112年的經驗，到了114年實際推動時，仍需花費大量時間進行制度與流程上的調整，例如資料串接方式、作業邏輯優化，以及如何讓各機關更容易取得與處理資料等，因此每次推動仍會進行一定程度的修正。

數位發展部長林宜敬先前曾在臉書以「一個無感的政績」為題發文指出，此次「普發現金一萬」作業整體流程順暢，並沒有像之前一些人所預測的出現大量的詐騙。所謂「無感」，正是因為系統穩定運作、流程順利推進，讓多數民眾在不需額外學習或承擔風險的情況下，即可完成領取，也反映出此次制度設計與資安防護已發揮一定的效果。

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