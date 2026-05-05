鴻海4月營收創同期新高 第2季營運穩健成長

鴻海以目前訂單能見度預估，看好第二季整體營運將呈現季增、年增表現。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）4月營收為8321億元，月增3.53%、年增29.74%，創歷年同期新高；累計前4月營收達2兆9617億元、年增29.70%，同樣達到歷年同期最佳表現。管理層表示，在AI雲端產品拉貨動能帶動下，第二季營運維持穩健成長態勢。

鴻海觀察，4月營收呈現月增，主要受惠於AI相關需求延續，其中「雲端網路產品」受AI伺服器與雲端應用拉貨帶動，呈現顯著成長；「元件及其他產品」則因主要零組件出貨增加及其他收入挹注，表現強勁。相較之下，「電腦終端產品」大致持平，「消費智能產品」則因前月新品上市墊高基期，呈現小幅下滑。

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鴻海指出，若以年對年來看，4月成長動能同樣集中於AI相關領域，「雲端網路產品」受惠AI雲端需求強勁，維持顯著成長，「元件及其他產品」亦同步受惠零組件出貨提升，呈現強勁表現；「電腦終端產品」在拉貨動能支撐下顯著成長，而「消費智能產品」則略為衰退。

以今年前4個月而言，鴻海營收達2兆9617億元，年增29.70%，續創同期新高，其中，「雲端網路產品」為主要成長引擎，受AI相關需求帶動維持強勁成長，「元件及其他產品」同步受惠出貨動能提升；「電腦終端」與「消費智能產品」則維持大致持平表現。

展望第二季，鴻海表示，雖然進入資通訊（ICT）產業傳統淡季，且產品處於新舊交替期，但AI機櫃相關業務仍可望維持成長趨勢。以目前訂單能見度預估，看好第二季整體營運將呈現季增、年增表現，延續成長動能，但仍須持續關注全球政經情勢變化帶來的不確定性。

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