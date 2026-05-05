鼎基首季毛利率站穩3成、EPS1.86元。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕TPU（熱可塑性聚氨酯）高科技膜大廠鼎基（6585）今日公告今年首季財報，第一季營收7.27億元、毛利率達35%、每股稅後盈餘（EPS）1.86元。

鼎基預計5月27日召開股東會，在致股東報告書中表示，美國川普政府就任後，以關稅、匯率等相關政策攻勢把全球經濟與供應鏈推向前所未有的震盪，在國際貿易風險升溫背景下，使得客戶端轉向觀望保守，下單也更顯謹慎。鼎基作為國際熱塑性聚氨酯（TPU）專業研發製造廠，更相信開拓高附加價值產品，充分發揮從上游基礎原料配方開發設計、材料製造至下游放量生產的一條龍垂直整合製程管理，以及強化產品品質穩定度與交貨彈性，這才是面對挑戰時能維持穩健成長的關鍵。

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從產業發展來看，鼎基指出，全球熱塑性聚氨酯（TPU）市場未來10年將維持穩定成長態勢，尤其美國與亞太市場需求不減反增、最為明顯，反映TPU產業具備穩健成長動能與長期發展機會與潛力，鼎基將持續與客戶開發新產品，領域涵蓋電子、生技醫療、工業應用、建築材料等，並將逐步推進市場。

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