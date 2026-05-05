新唐：今明兩年AI ASIC業績成長強勁 Q4推出新一代BMC

新唐看好AI ASIC業務前景。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕微控制器廠（MCU）新唐（4919）今日舉辦法說會，新唐因旗下BMC（Baseboard Management Controller，基板管理控制器）新品，近期備受矚目，新唐看好在AI ASIC應用成長帶動下，現有客戶今年至明年ASIC相關業績年增可高達50%，並已針對新一代系統CSP（雲端服務供應商）進行送樣。

新唐指出，客戶積極進行AI伺服器部署，相關需求也反映在BMC產品的業績表現上，現有客戶黏著度高，涵蓋現有與次世代產品，並已針對新一代系統CSP客戶送樣，今年第四季將推出新一代BMC及CMS產品，以12奈米製程達到效能與成本最佳化，目前BMC平台支援DDR5記憶體，相較DDR4在效能及頻寬均有提升，有助平台角色持續擴大。

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至於供應鏈成本上漲壓力，新唐表示，從記憶體、MOS，甚至部分成熟製程前段製程，過去半年皆持續漲價，都出現漲價趨勢，對整體市場成本結構造成影響，公司將在擴大市佔率與維持一定獲利之間審慎取得平衡，若成本持續上升情況，恐必須進行部分價格調整，今年4月已針對自有6吋晶圓廠進行價格調整，同時因應DRAM等價格大幅上漲，也對客戶發出漲價通知，若未來供應鏈成本壓力持續發生，價格調整可能進一步延伸到更多產品，藉此維持公司合理且穩定的獲利水準，並支撐後續的投資計畫。

新唐第一季營運開始走出谷底，本業雖仍在虧損，但在業外挹注下，較前一季由虧轉盈，每股盈餘（EPS）0.02元。

新唐指出，隨著AI伺服器的擴展，為了確保對供電穩定與系統的持續運作，資料中心加速採用電池備援模組 （BBU），亦進而帶動BM-IC 的需求。在通訊領域，支援矽負極電池的新款MOSFET於首季進入量產，可有效提升電池系統的效率與可靠度，顯示公司在電源元件解決方案上的技術實力。在車用及工控領域，首季的第四代BM-IC成功導入日系客戶的新油電混合車平台；在感測應用方面，首季第四代HMI-IC（Gerda-IC）成功導入日本一線機車品牌的液晶儀表應用；此外，ToF感測器成功也導入中國客戶，預計應用於地鐵人流監測場景，展現新唐在感測解決方案上持續拓展新應用、推動技術實際落地的成果，同時，正式推出NuMicro M3331系列32位元微控制器，該產品結合高效能運算與TrustZone硬體級資安技術，為客戶在工控與智慧裝置的部署上，提供堅強且可信賴的資安防護基礎。

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