南亞地區磁性元件專案放量 ，聯寶4月營收0.59億元、月增34.02％。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕磁性元件聯寶（6821）今日公布4月營收0.59億元、月成長34.02％，聯寶表示，受惠南亞地區磁性元件專案進入放量階段，帶動旗下PoE、LAN類變壓器產品出貨增加，挹注整體磁性元件業務銷售表現，同時，無線充電模組訂單出貨同步成長，不僅有助於提升產品結構與附加價值，也進一步帶動整體營運良好動能。

隨著AI伺服器、邊緣運算與高速交換機需求快速擴張，全球科技產業正加速邁入高效能運算與高功率密度架構時代，對於電源管理與訊號傳輸的穩定性與效率要求同步提升。聯寶指出，4月正式發布全新高效能RJ45 ICM，透過高度集成的封裝技術，大幅節省PCB佈局空間，為AI伺服器等高密度設備提供更靈活的設計與EMI與訊號完整性，優化後的磁性迴路結構能有效抑制高頻干擾，確保2.5G/5G甚至10G Base-T傳輸的穩定性，並可全方位支援各類PoE規格，滿足大功率受電設備（PD）對電力與數據傳輸的高標準要求。

請繼續往下閱讀...

展望未來，聯寶持審慎樂觀態度，看好AI運算需求持續提升、高速網通設備升級趨勢明確，以及高功率電源應用持續擴大，高階磁性元件市場仍具備良好成長空間，聯寶也積極切入高功率應用領域，包括高瓦數電源模組與高效能無線充電解決方案，並同步鎖定矽光子、低軌衛星通訊及次世代無線通訊標準（如Wi-Fi 8）等新興應用市場，目前相關新品已陸續進入客戶送樣與驗證階段，隨著應用場景逐步成熟，有望於今年下半年小量出貨，成為中長期營運成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法