熙特爾通過日本JC-STAR資安雙認證 搶進儲能市場

熙特爾通過日本JC-STAR資安雙認證。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕熙特爾新能源（7740）今（5）日宣布，自主研發的能源管理系統（EMS）與電池管理系統（BMS）順利通過隸屬日本經濟產業省（METI）的情報處理推進機構（IPA）的「Japan Cyber STAR （JC-STAR）★1」資安認證，成為台灣首家、也是唯一獲得日本JC-STAR雙認證的本土儲能系統業者，率先取得進入日本市場的關鍵門票。

JC-STAR資安認證為日本政府針對物聯網與電力等關鍵基礎設施設備所建立的安全評估制度。根據日本經濟產業省（METI）最新公布的電網規範（Grid Code），自2027年4月起，太陽能與儲能系統等分散式電源於系統併網時，須使用取得「JC-STAR★1」認證的產品，此認證將成為新設立儲能案場的「標配」，未來地方政府採購相關設備時，也必須選擇通過資安認證廠商。

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熙特爾總經理陳伯勳指出，由於能源管理系統（EMS）、電池管理系統（BMS）均為自主研發，使資安規範從設計初期即納入整體規劃，建立完整的系統整合能力，進而順利通過日本資安認證，目前海外儲能品牌僅特斯拉（Tesla）、三星（Samsung）等少數國際大廠取得此項認證，進而鞏固在國際儲能市場的競爭優勢。

此外，熙特爾已於今年３月中旬與合作夥伴簽署合作備忘錄（MOU），共同布局日本市場，初期推動500MWh高壓案場建置商轉，逐步拓展至特高壓案場（50MW／200MWh）、AI資料中心（AIDC）、AI算力中心等應用領域，陳伯勳強調，此次進軍日本不僅是產品出口，也將台灣實績「一站式能源解方」複製到海外，以自主研發的EMS能源管理系統GridLink為核心，建構完整商業模式，涵蓋系統整合、O&M運維管理、將EMS導入日本能源聚合商進行系統對接，以及EPC工程之技術支援，目前正與當地大型商社密切接觸，積極插旗日本能源市場版圖。

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