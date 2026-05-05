遭受中東戰火衝擊 泰國將借款4000億緩和經濟

泰國今（5）日批准了1項約4000億泰銖的緊急借款計劃，旨在緩解中東戰火帶來的經濟衝擊。圖為泰國總理阿努廷。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕泰國今（5）日批准了1項約4000億泰銖（約台幣3863億元）的緊急借款計劃，旨在緩解中東戰火帶來的經濟衝擊，這是該國數十年來最大的借款計劃之一。

根據《法新社》報導，泰國財政部上週將今年國內生產總值（GDP）成長預測從去年的2.4%下調至1.6%。泰國內閣表示，這筆資金將用於刺激國內消費，並緩解通膨上升和經濟成長放緩帶來的經濟困境。

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泰國這筆貸款將於6月至9月期間發放，其中包括透過政府的「泰民互助」計劃向超過2000萬低收入者提供援助，以減輕他們的生活成本。

泰國財政部長埃克尼蒂（Ekniti Nitithanprapas）在內閣會議後的記者會上表示，這筆資金也將用於支持替代能源發展。

埃克尼蒂補充，截至3月公共債務佔GDP的66.38%，低於70%的上限，新增貸款也不會突破70%的限制。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）強調，該貸款是推動國家前進、防止經濟衰退的工具。他告訴記者「我們將攜手共渡難關。」

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