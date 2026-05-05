晶技、華星光11檔處置個股明出關 市場關注後市表現

台股近期資金行情火熱，在資金狂潮推升下，加權指數站上4萬點大關。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股近期資金行情火熱，在資金狂潮推升下，加權指數站上4萬點大關。隨著資金快速輪動，多檔因股價與成交量短期異常而遭列入處置交易的個股，也陸續迎來出關潮。明（5月6日）天為晶技（3042）、華星光（4979）等11檔被處置個股出關日。

明天出關的11檔處置個股，分別為晶技、博士旺（3555）、雙鍵（4764）、前鼎（4908）、華星光、建榮（5340）、信昌電（6173）、日揚（6208）、GIS-KY（6456）、虎門科技（6791）、昶昕（8438）等，市場關注相關個股出關後籌碼與股價表現變化。

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市場觀察指出，此波處置個股集中出關，反映先前題材股與中小型股交易熱絡，吸引短線資金積極進出。隨著限制解除，雖有助於提升流動性，但同時也可能放大股價波動，籌碼結構轉變值得留意。

法人提醒，處置解除並不代表股價將延續漲勢，投資人應審慎評估基本面與資金動向，避免在市場情緒高檔時追價，控管投資風險。

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