宏捷科4月營收4.48億元，創23個月以來新高。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕宏捷科（8086）今（5）日公布4月營收4.48億元、月增3.7%、年增49.4%，創下近23個月以來新高，距離歷史單月營收高點4.5億元僅一步之遙，在第二季傳統手機出貨旺季帶動下，市場普遍預期營收再創歷史新高指日可待。

從營運面觀察，宏捷科指出，隨著智慧型手機產業進入季節性旺季，主力產品功率放大器（PA）與WiFi相關業務維持穩健出貨動能，加上非PA產品線逐步放量，整體接單動能持續暢旺，預期第二季營收將較第一季明顯成長，另一方面，受惠於產品組合優化與量產效率提升，毛利率有望穩定維持在30%以上水準，展現營運品質同步提升。

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在中長期發展策略上，宏捷科積極推動由傳統手機供應鏈角色轉型為化合物半導體代工平台，拓展應用版圖，除既有砷化鎵（GaAs）技術優勢外，更成功切入多元高成長領域，包括砷化鎵太陽能電池、低軌道衛星接收陣列、無人機WiFi PA，以及400G與800G高速光通訊（Datacom）產品，非PA業務逐步邁入收割階段。

為強化未來競爭力，宏捷科規劃於今年資本支出約5至6億元，重點布局光通訊及非PA新產品開發，提前卡位高速傳輸與新世代通訊應用市場，預期今年在手機旺季、產品組合優化及新應用拓展三大動能推升下，營運展望持續向上，對中長期發展潛力正向看待。

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