高效算力帶著走！華碩推出首款UGen 300 USB AI加速器

華碩推出首款UGen 300 USB AI加速器。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕華碩（2357）今發表旗下首款AI USB裝置—「UGen 300」，其105 x 50 x 18 mm的輕薄機身除內建Hailo-10H AI處理器，具備專為LLM、VLM 等大型語言模型而生的40 TOPS強勁算力，亦配備8GB LPDDR4專用記憶體，並可透過USB-C介面連接其他裝置，在一般工作負載下功耗僅2.5 W；同時，還支援Windows、Linux和Android多平台，以及TensorFlow、PyTorch與ONNX等AI架構，再加上熱插拔直覺設計，無論走到哪都能隨心所欲執行相關應用。

Hailo營運長Max Glover表示，華碩將Hailo-10H整合至隨處可見的USB中，意味著有更多人能體驗AI或生成式AI的完整效能；而這也正是Hailo對AI未來的願景，親民易用、經濟實惠，人人都能享受其帶來的創新與便利。

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華碩表示，全新UGen 300 USB AI加速器，可補強主機CPU / NPU，釋放系統資源，在裝置端實現生成式AI推論，例如：文字產生、視訊摘要、事件觸發、語音轉行動和即時感知；且無需依賴雲端運算、每月支付訂閱費，就能擁有零延遲的極致效能，以及無與倫比的可靠性和隱私保護，使用安心有保障。不同於共用系統的典型NPU，UGen 300 USB AI加速器內建8GB LPDDR4專用記憶體，即使執行AI運算和大型語言模型等繁重負載，也能確保系統效能維持最佳平衡，對於追求穩定處理量的開發者和專業人士而言，可說是讓工作事半功倍的得力夥伴。

華碩指出，UGen 300 USB AI加速器採用USB 3.1 Gen 2 Type-C介面，設定簡單、安裝快速，並兼具極其出色的可擴充性和強大的可攜式算力，可滿足教育工作者、嵌入式解決方案供應商各式需求；而即將推出的UGen Utility，還預計提供超過100種預訓練模型，協助使用者以更短時間完成驗證，提升研發產出；或者也可自行前往Hailo開發者社群取得教學課程、參考設計等實用資訊，加入邊緣AI應用部署。

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