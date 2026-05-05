這國慘遭中國壓榨 進出口商品逆差500倍 出口暴跌90％

預計到2026年，薩爾瓦多與中國的貿易將達到最不平衡的時期。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中美洲國家薩爾瓦多從中國進口的商品幾乎是其出口商品的500倍，從中國獲得的利益卻越來越少，雙方的不對等貿易差距越來越大。

預計到2026年，薩爾瓦多與中國的貿易將達到最不平衡的時期。薩爾瓦多中央儲備銀行的數據顯示，從中國進口的商品與其向這個亞洲大國出口的商品之間的差距越來越大。

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今年第一季度，薩爾瓦多對中國出口暴跌90.2%，從2025年的2113萬美元驟降至2026年的207萬美元，短短三個月內就下降了1905萬美元。這一下滑主要歸因於醣類和糖果類產品採購量的減少，而去年同期此類產品的銷售額為1950萬美元。凸顯市場對少數幾種產品的高度依賴。

目前薩爾瓦多的出口產品種類少，價值也低：服飾出口額為142萬美元，鋁出口額為43萬7086美元，藥品出口量極少。此外，塑膠和紙張的出口量也微乎其微，限制薩爾瓦多的商業影響力。

相較之下，薩爾瓦多從中國的進口額持續成長。光是2026年1月至3月期間，薩爾瓦多就從中國進口了價值9.6035億美元的商品，比2025年同期成長了15.8%。

這種貿易不平衡的程度顯而易見：薩爾瓦多從中國的進口額幾乎是其出口額的500倍。鞏固貿易平衡嚴重向這個亞洲巨頭傾斜的局面，也加劇薩爾瓦多對中國的依賴。

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