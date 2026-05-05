買核三燃料棒正與原廠洽談？曾文生：核燃料不是現貨想買就買

台電董事長曾文生。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電核三廠正辦理自主安檢，傳出台電與原廠西屋洽談燃料採購。台電董事長曾文生5日出席活動表示，核三原廠國外專家將於5月協助安檢，他直言，核燃料棒不是現貨市場可買到的燃煤或天然氣，設計製造「一定會跟原廠有一些討論」。但核燃料運送需要核准，台電無法自行決定時程。

曾文生重申，不論核二或核三，重啟皆以安全評估為核心，包括再運轉計畫規劃、自我安全檢查。目前核三的自我安全檢邀請國外專家參與協助，於五月展開；至於核二的最大挑戰是爐心仍裝滿用過燃料棒，必須先完成燃料棒移出作業，才能展開後續安全檢查。

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根據規劃，核三廠若配合要趕2028年重啟，預計今年底就需採購新燃料棒；曾文生今天強調，核電廠用的燃料不是煤炭，或者是天然氣現貨市場都買得到的東西。

曾文生說明，核燃料棒都需要經過設計，這些東西我們（台電）一定會跟原廠有一些討論。但他也強調，安檢是否通過由主管機關判斷，核燃料運送同樣需核准，台電無法自行決定時程或直接購買，曾文生強調，這不是台電自己說要去買燃料，就有燃料，不是到路邊去加油這麼簡單的事情。

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