65歲阿北昔年薪200萬！退休淪「天天搶超市半價品」 晚年大崩盤

日媒真實案例，曾是高薪主管的65歲男子退休後，因離婚與年金縮水陷入財務壓力，晚年靠打工與搶購半價便當維生。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕曾任大型機械製造商主管職位、年收入超過1000萬日圓（約新台幣200萬元）的松下誠一（化名，65歲），原本預期在退休後與妻子共度安穩晚年，人生卻在59歲時因妻子提出離婚，人生急轉直下。不僅2500萬日圓（約新台幣502萬元）的一部分退休金要分給妻子，最終因生活陷入壓力，只能重新投入勞動市場，應徵時薪1380日圓（約新台幣277元）的搬運工作，並居住在月租9萬日圓（約新台幣1.8萬元）的租屋中，靠著打折便當與極力節省開支維持生活。

日本媒體報導，現年65歲的松下誠一回憶，當時距離60歲退休僅剩1年，妻子突然提出離婚，讓原本平靜的家庭生活徹底改變。「我當時很震驚。我們剛剛把孩子養大，正盼望著能有段二人世界。然而，我妻子態度堅決，經過協商，離婚最終生效。離婚過程中最大的爭議點在於如何處理退休金。」

請繼續往下閱讀...

他原本主張退休金是多年工作的對價，但在法律與律師介入後，現實卻與他的認知不同。由於退休金屬於婚姻期間的共同財產，即使尚未實際領取，也可列入財產分配範圍。最終雙方以退職金預估額約5分之2、約1000萬日圓（約新台幣201萬元）作為財產分配，於離婚時一次性支付。

結果導致松下當時現金幾乎見底，雖然他在60歲領取約2500萬日圓退休金，但扣除房貸後，實際退休資金僅剩約1000萬日圓。

更大的衝擊出現在65歲申請年金時。松下誠一原本預期每月可領約20萬日圓，但實際卻被告知僅約14.5萬日圓，原因是已完成「年金分割」程序。「我可能有收到通知，但我太忙了，沒有仔細看就把信件放在一旁，我到要領錢的時候才發現這件事情...，我的退休計劃都泡湯了。」

生活陷入壓力後，松下誠一開始在物流倉庫從事時薪1380日圓的搬運工作，現居租金9萬日圓的出租公寓，靠節省生活費維持生計。他表示，下班後他會在晚上9點後到超市購買打折便當，甚至以撿到7折商品為小確幸。雖然一度感到挫折與失落，但如今已逐漸接受現實，努力重新適應單身與退休後的生活。

松下誠一這個案例絕非唯一。分析指出，松下誠一的案例並非個別現象。「有退休金就安心」、「年金足以支撐生活」的傳統觀念，在離婚制度與年金分割機制交錯影響下已逐漸失效，婚姻狀態與退休財務安全之間的連動性，正變得比過去更加緊密與脆弱。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法