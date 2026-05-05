移工引進人數續增 明年雇主繳納就業安定費估增10億

勞動部4日召開就安基金管理委員會第118次會議，通過116年度收支預算及計畫（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部4日召開就安基金管理委員會議，通過116年度就業安定基金收支預算，因「跨國勞動力精進方案」已在115年實施，允許製造業為本國勞工加薪換取增聘移工名額，以及80歲以上長者可申請外籍看護工、一孩家庭可聘家庭幫傭等方案均上路，116年度業安定基金收入預算達263億297萬5千元，較前一年增加10餘億元；支出預算為234億5,016萬2000元，較前一年增加7.58億元。

勞動部指出，116年度就業安定基金預算編列為263億297萬5千元，主要收入來源，包括由聘僱外籍移工的雇主每月繳納的就業安定費，116年度預估數約250億元、較前一年度增加約10億元，主要因實施以「跨國勞動力精進方案」為主的多項增聘移工措施，讓聘僱移工人數增加，雇主繳納的就安費也增加，其他收入部分，還包括自辦在職訓練、學員宿舍電費、租金等收入，及技能檢定報檢報名費等。

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勞動部今日指出，針對116年度的基金用途（支出）預算，預計支出234億5,016萬2000元，主要分布於5大類項目，第1是「促進國民就業」，編列144億5,584萬1000元，占總預算61.64%，包含加強職業訓練及就業資訊事項、公立就業服務據點運作、推動身心障礙者就業服務及職業重建個案服務、婦女再就業計畫獎勵金、辦理技能檢定及技能競賽。

第2、「提升勞工福祉」編列4億185萬2000元，占總預算1.71%，包含補助辦理性別平等工作業務、落實勞動教育、落實大量解僱保護功能以及失業勞工在學子女生活扶助金等。

第3、「處理外國人聘僱管理事務」共編列46億9,859萬8000元，占總預算20.04%，主要為補助地方政府辦理聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務，以及補助衛生福利部辦理擴大外籍看護工家庭使用喘息服務計畫。與前一年預算相較增加6億元。

第4、「補助地方政府」編列29億4,194萬2000元，占總預算12.55%。

第5、「基金管理及行政管理支出」編列9億5,192萬9000元，占總預算4.06%，主要為健全分署辦理職訓業務運籌管理功能、就業服務據點運作計畫。

勞動部表示，上述整體預算支出規劃，較去年（115年）增加7.58億元，其中4.75億元為補助地方政府辦理短照服務，1.76 億元補助衛福部辦理長照喘息服務，目的就是要給家庭雇主更多支持。未來若經費評估需要增加，將再視情形提報就安基金管理會審議。

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